В Петербурге задержали "сантехника", обворовавшего блокадницу

В Петербурге задержали подозреваемого в краже 140 тысяч рублей у 93-летней блокадницы. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД России по городу.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, преступление произошло 24 августа. Пожилая женщина, которая является инвалидом второй группы, рассказала, что в тот день она возвращалась домой из магазина, когда в подъезде к ней обратился незнакомый мужчина. Он представился пенсионерке сантехником и убедил, что ему нужно зайти к ней домой.

Войдя в квартиру, визитер заявил бабушке, что у нее неисправна система канализации. Пока хозяйка находилась в соседней комнате, "сантехник" украл лежавшие на столе 140 тысяч рублей и скрылся.

Преступника в скором времени задержали, им оказался 35-летний местный житель. Полицейские установили, что злоумышленник "вел" свою жертву от магазина, где она совершала покупки. Оказавшись в ее квартире, "сантехник" незаметно достал бутылку с водой, разлил ее на полу в ванной комнате, после чего проинформировал хозяйку о протечке. Улучив момент, мужчина украл деньги и скрылся.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о краже.