Серия смертельных нападений с ножом в Канаде, преступники пока в бегах

10 жителей южной канадской провинции Саскачеван стали жертвами нападений с ножом. Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, eще 15 человек получили ранения и были доставлены в местные больницы, сообщили местные власти. Все нападения совершены в удаленном и населённом в основном коренными жителями поселении Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн, а также соседнем городе Велдон.

Полиция ведет активные поиски нападавших, которых удалось идентифицировать. Речь идет о Дэмиане и Майлсе Сандерсах 30 и 31 года соответственно. Известно, что они скрылись на чёрном "Ниссане".

Ронда Блэкмор

помощник комиссара полиции Саскачевана:

"У нас есть 10 подтвержденных погибших, мы ведём розыскные мероприятия в 13 местах преступления... Приоритет сейчас - найти их и заключить под стражу, чтобы мы могли обеспечить общественный порядок и безопасность"

Мотивы нападавших пока остаются загадкой. По некоторым источникам, все жертвы стали случайным, по другим - некоторые из погибших были знакомы с нападавшими.

В Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн объявлено чрезвычайное положение. Власти призвали жителей других населённых пунктов Саскачевана не покидать без особой необходимости дома.

"Ужасным и разбивающим сердце" назвал случившееся премьер-министр Канады Джастин Трюдо.