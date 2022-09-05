Боррель утверждает, что Европа не замерзнет ближайшей зимой
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европа вряд ли рискует "замерзнуть насмерть" наступающей зимой, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Европа не замерзает насмерть, у нас было самое жаркое лето. Поэтому речь не идет о том, чтобы замерзнуть", - ответил Боррель на реплику венгерского депутата.
Он добавил, что Европе необходимо избавиться от зависимости от российских энергоресурсов, хотя Боррель признал, что это будет непросто.
"В особенности в Венгрии, которая также не стоит перед риском замерзнуть, поскольку венгерское правительство на двусторонней основе договорилось с Россией о газовых поставках, поэтому никто не замерзнет насмерть в Венгрии", - резюмировал Боррель.
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