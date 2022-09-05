В канадском городе отказались от статуи бизона из-за «наследия колониализма»

Администрация канадского города Эдмонтон отказалась от планов выставить скульптуры бизона и торговца мехом из-за возможных упреков в одобрении колониализма. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Вся скульптурная композиция состоит из двух больших бронзовых фигур, которые должны были стоять по обе стороны пешеходного моста в Эдмонтоне. На одном конце бизон должен был смотреть на воду. На другом - колониальный торговец высотой 3,5 метра должен сидеть на куче бизоньих шкур.

"В то время как некоторые зрители могут найти произведение искусства заставляющим задуматься, для других оно может причинить вред и вызвать болезненные воспоминания. По этой причине этот проект не считается инклюзивным для всех жителей Эдмонтона", - говорится в сообщении городских властей.

Скульптор Кен Лам заявил, что недоволен решением городской администрации. По его словам, композиция основана на известной фотографии, на которой запечатлена охота на бизонов, и, по сути своей, памятник как раз и является антиколониальным по своему смыслу.