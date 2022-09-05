ООН призвала власти Афганистана обеспечить безопасность дипмиссий

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) после взрыва у посольства России в Кабуле призвала афганские власти обеспечить безопасность дипмиссий. Об этом говорится в сообщении миссии ООН в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Организация выразила соболезнования семьям погибших в результате теракта. "МООНСА осуждает сегодняшний взрыв у здания посольства России в Кабуле. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым. В свете последних событий МООНСА подчеркивает необходимость принятия де-факто властями мер по обеспечению безопасности населения, а также дипломатических представительств", - сказано в публикации.

Не менее 25 человек погибли и пострадали из-за взрыва у посольства России в Кабуле, сообщает Al Jazeera. Еще не менее 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

Среди погибших оказались двое сотрудников российской дипмиссии. "5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии", - заявили в посольстве.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что посольство России в Кабуле усилило охрану дипмиссии. "Незамедлительно был принят комплекс мер по усилению охраны внешнего периметра, привлечены дополнительные силы талибских властей, задействованы возможности службы разведки и контрразведки Афганистана", - сказал министр.