Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал обсуждать план по добыче нефти на октябрь

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ начал встречу в режиме видеоконференции, на которой планируется обсудить план по добыче нефти. Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС источник. Как отмечал ранее в разговоре с журналистами вице-премьер РФ Александр Новак, альянс будет обсуждать параметры производства как минимум на октябрь.

"Начали встречу", - сказал собеседник агентства. На заседании 3 августа участники ОПЕК+ одобрили увеличение объемов добычи нефти в сентябре на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Сегодняшняя встреча проходит в условиях заметной ценовой волатильности на нефтяном рынке: в течение последнего месяца котировки колебались от $100 за баррель до $92 за баррель, что является минимумом с февраля. В первые дни сентября ноябрьский фьючерс Brent торгуется на уровне $92-95 за баррель. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в интервью агентству Bloomberg заявлял, что у ОПЕК+ есть инструменты борьбы с волатильностью нефтяного рынка, включая сокращение добычи. Некоторые страны ОПЕК, включая ОАЭ, поддержали позицию Саудовской Аравии о возможном сокращении добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. В то же время Новак 1 сентября не стал комментировать, логично ли было бы альянсу снизить квоты на добычу нефти. По его словам, страны ОПЕК+ "будут обсуждать все" на предстоящей встрече.

Агентство Reuters со ссылкой на источники в делегациях ОПЕК+ сообщало, что сегодняшнее заседание альянса вряд ли завершится решением о сокращении добычи нефти. Однако некоторые собеседники агентства выразили мнение, что итог встречи выглядит неопределенным, и министры могли провести консультации на выходных.

В мониторинговый комитет ОПЕК+ входят 8 стран из 23 участвующих в соглашении ОПЕК+. Это Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир, Венесуэла и Казахстан. Министры рассмотрят доклад по рынку нефти, подготовленный техническим комитетом ОПЕК+, который заседал также в режиме видеоконференции 31 августа.

Изначально техкомитет ОПЕК+ подготовил перед заседанием доклад, в котором оценка профицита предложения нефти в 2022 году была повышена на 100 тыс. б/с, до 0,9 млн б/с, в 2023 году избыток оценивался также в 0,9 млн б/с (+400 тыс. б/с к предыдущей оценке). Однако агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что после заседания технического комитета оценка профицита на 2022 год была снижена до 0,4 млн б/с на фоне недопроизводства нефти странами ОПЕК+.

Если мониторинговый комитет ОПЕК+ придет к консенсусу и вынесет рекомендацию по уровням добычи, то закрепить решение останется только на министерской встрече ОПЕК+, которая запланирована на 14:30 мск.