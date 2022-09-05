Экономические ожидания европейцев упали до минимума

Индекс экономических ожиданий в еврозоне составил минус 37 пунктов (после минус 33,8 пункта в августе), что оказалось самым низким показателем с декабря 2008 года, говорится в исследовании Sentix, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Индекс доверия инвесторов к экономике еврозоны в сентябре упал до минус 31,8 пункта (минимум с мая 2020 года). Индекс текущих экономических условий снизился до минус 26,5 пункта после минус 16,3 пункта в августе (минимум с февраля 2021 года).

Согласно данным Sentix, индекс экономических ожиданий в крупнейшей экономике еврозоны - Германии - рухнул в сентябре до исторического минимума в минус 36 пунктов. Индекс доверия к экономике страны снизился до минус 29,9 пункта (минимум с мая 2020 года), а текущих экономических условий - до минус 23,5 пункта (минимума с августа 2020 года).