https://news.day.az/world/1492917.html В Калифорнии температура на неделе может достичь 46 градусов по Цельсию
В Калифорнии температура на неделе может достичь 46 градусов по Цельсию
Национальная метеорологическая служба США сообщила, что к середине недели столбик термометра в штате Калифорния может достичь 46 градусов по Цельсию, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Власти предупредили жителей, чтобы они во избежание проблем со здоровьем оставались в помещениях.
Власти штата уже почти неделю призывают жителей из-за резко возросшего спроса ограничить потребление электроэнергии.
Рекордная для этого времени температура воздуха в 35 градусов по Цельсию была зафиксирована в воскресенье в городе Сан-Диего.
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