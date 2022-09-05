«Яндекс» повысит оклады сотрудникам

"Яндекс" изменил структуру дохода сотрудников. Вместо выплат опционов работникам повысят оклады, сообщает Forbes со ссылкой на заявление компании, передает Day.Az.

Решение было принято в связи с приостановкой торгов акциями "Яндекса" на бирже Nasdaq. Повышение окладов, как и раньше, будет приниматься регулярно по результатам работы сотрудников.

"Если раньше доход сотрудников складывался из оклада, премий и опционов, то теперь "опционную" часть заменят повышением оклада и премий. Решение о повышениях, как и раньше, будет приниматься регулярно по результатам работы", - отметили в "Яндексе".

Для топ-менеджеров компании будут также введены годовые бонусы. Их размер будет зависеть от показателей "Яндекса". В то же время HR-директор компании Дарья Золотухина допустила, что в будущем опционы для сотрудников вернутся. Ранее выданные опционы сотрудники "Яндекса" смогут обменять на дополнительную денежную выплату, пояснили в компании.