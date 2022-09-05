Премьер Польши предложил заморозить цены на электричество для этих людей

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал в интервью Польскому радио, что правительство планирует ввести механизмы регулирования цен на электроэнергию для разных категорий потребителей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, обеспеченные граждане, которые владеют большими домами и возможностью не экономить на электроэнергии, будут платить больше. Для тех, кто не в состоянии экономить, хотят заморозить цены на электроэнергию до определенного уровня потребления.

"Мы сегодня так формируем пакеты помощи, чтобы каждый в меру возможностей старался экономить <...> Например, мы рассматриваем замораживание цен на электроэнергию на определенном уровне, но до определенного уровня потребления", - рассказал Моравецкий.