Латвия обнаружила обломки рухнувшего в море самолета

Власти Латвии нашли обломки самолета, который потерпел крушение в Балтийском море. Об этом сообщает немецкая газета Kölner Stadt-Anzeiger, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Латвийские власти обнаружили обломки самолета, но пока не нашли его пассажиров", - отметило издание.

По данным газеты, самолетом управлял владелец немецкой компании аэротакси и медицинских самолетов Quick Air Карл-Петер Гриземанн. Вместе с ним на борту находились его жена и дочь со своим молодым человеком.

О крушении самолета стало известно 4 сентября. Как сообщалось, самолет исчез с радаров к северо-западу от латвийского города Вентспилс и разбился, на месте предполагаемого крушения нашли обломки и нефтяные пятна. По предварительным данным, пилот потерял сознание из-за разгерметизации салона, он успел сообщить диспетчерам о проблемах с давлением в самолете.

Из-за странной траектории полета судна в воздух были подняты истребители НАТО, базирующиеся в Эстонии. После крушения в кабине летчика никого не нашли, рассказали спасатели.