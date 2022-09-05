Британская валюта рекордно обвалилась

Во время торгов в понедельник, 5 сентября, фунт стерлингов рекордно обвалился по отношению к доллару и торговался на минимуме с 1985 года, обратило внимание издание Metro. На торгах в Азии за один фунт давали 1,144 доллара, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

К середине дня курс фунта сгладил падение и установился на уровне 1,1503 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1507 доллара. На объявление имени нового премьер-министра Великобритании, которым станет Лиз Трасс, валюта отреагировала слабо.

Как пишет The Wall Street Journal, на британскую валюту оказывает влияние как укрепление доллара, так и ситуация непосредственно в самом Соединенном Королевстве. Не исключено, что на фоне усугубления энергетического кризиса фунт может продолжить падение и в итоге оказаться дешевле доллара впервые за 200 лет.

Аналитики Goldman Sachs ждут, что в четвертом квартале текущего года экономика Великобритании скатится в рецессию, а риск глубокого спада усилится. По примерным подсчетам, к середине 2023 года ВВП Соединенного Королевства может сократиться на 1 процент.