Хакеры взломали YouTube-канал властей Кореи ради Илона Маска

Официальный канал правительства Южной Кореи на YouTube взломали утром 3 сентября. Как сообщает Business Insider, хакеры затем переименовали ресурс на SpaceX Invest, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что вскоре после взлома киберпреступники начали транслировать ролик с участием главы Tesla и SpaceX Илона Маска о криптовалютах. По данным издания, это был отрывок из июньского интервью, которое Маск дал главному редактору Bloomberg Джону Миклетвейту во время Катарского экономического форума.

В интервью Маск рассказал, как его компании Tesla и SpaceX приобретали биткоины в качестве малой части своих денежных активов. Миллиардер также упоминал, что Tesla принимает к оплате Dogecoin.

Правительство Южной Кореи восстановило доступ к странице через несколько часов. По информации издания, идентификатор и пароль учетной записи YouTube-канала были украдены. При этом личности и мотивы тех, кто стоит за взломом, пока неизвестны.