В Германии призвали граждан готовиться к трудной зиме

Правительство Германии из-за сокращения поставок российского газа призвало граждан экономить как можно больше топлива, предупредив о предстоящей трудной зиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта, передает Day.Az.

"Мы хорошо подготовились и делаем все возможное, чтобы хорошо пережить зиму, независимо от того, сколько пойдет газа из России в Германию", - заявил Хебештрайт.

Министр подчеркнул, что перед Германией стоит задача сэкономить как можно больше газа. "В целом мы не должны забывать о предстоящих трудных месяцах", - добавил он.

Хебештрайт также заявил, что доверять России как поставщику энергоносителей сложно, поэтому Германия собирается получать газ и из других источников.