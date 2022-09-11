В Германии призвали граждан готовиться к трудной зиме
Правительство Германии из-за сокращения поставок российского газа призвало граждан экономить как можно больше топлива, предупредив о предстоящей трудной зиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта, передает Day.Az.
"Мы хорошо подготовились и делаем все возможное, чтобы хорошо пережить зиму, независимо от того, сколько пойдет газа из России в Германию", - заявил Хебештрайт.
Министр подчеркнул, что перед Германией стоит задача сэкономить как можно больше газа. "В целом мы не должны забывать о предстоящих трудных месяцах", - добавил он.
Хебештрайт также заявил, что доверять России как поставщику энергоносителей сложно, поэтому Германия собирается получать газ и из других источников.
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