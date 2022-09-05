Дикий медведь устроил заплыв в бассейне во дворе дома в Калифорнии

Дикий медведь устроил заплыв в бассейне прямо во дворе одного из домов в Калифорнии. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, зверь незаметно пробрался через ограждение и, видимо, решил просто освежиться в прохладной воде.

И когда тот уже вовсю плавал в бассейне с игрушками, в окно его увидел хозяин. Сначала он не поверил своим глазам. Потом решил сообщить об этом в полицию, но там сочли мужчину нетрезвым и не отреагировали на звонок...

А в это время медведь после принятия водных процедур неспешно вылез из бассейна, обсушился и сам ушел со двора.

Как потом выяснилось, этот же хищник приходил на заплыв уже не в первый раз - на прошлой неделе он купался в бассейне соседей.