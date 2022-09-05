При взрыве у посольства РФ в Кабуле пострадала семья из восьми человек

Сегодня около 11 часов утра перед посольством России в Кабуле прогремел мощный взрыв. В числе погибших второй секретарь посольства России и один охранник, десятки человек получили ранения. Об этом с места событий рассказывает корреспондент Самиулла Попал.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по словам очевидцев, бомба взорвалась, когда в очереди стояло много желающих получить визу. Представитель МВД Халид Яздан заявил, что двое российских дипломатов были убиты и один ранен, а очевидцы подтвердили десятки раненых, которые находились в очереди.

Местный житель рассказал, что при взрыве пострадала его семья из восьми человек. Мужчина потерял дочь, остальные родственники, включая его самого, получили ранения.

"Я гулял со своей семьей, внезапно раздался сильный взрыв, я упал на землю. Когда я попытался встать, увидел, что моя рука серьезно ранена, затем я увидел, что тело моей дочери было разорвано на куски. Вокруг меня были моя раненая жена, она в критическом состоянии, еще одна родственница потеряла много пальцев", - рассказал Гулам Мухаммад Атта Хаил.

Не пострадали только двое сыновей мужчины, которые в тот момент шли позади него. Все остальные члены семьи находятся вместе с ним в больнице.

"Не знаю еще, в каком они состоянии, но дочь мы потеряли. До этого дня с такой ситуацией мы никогда не сталкивались", - говорит пострадавший.

В МИД РФ сообщили о взрыве у российского посольства в Кабуле утром 5 сентября. Боевик привел в действие взрывное устройство у ворот здания дипмиссии вблизи от входа в консульский отдел, где в очередь по визовому вопросу выстроились люди. В результате этого погибли два работника дипмиссии. Кроме того, имеются пострадавшие среди граждан Афганистана. По данным источника РЕН ТВ, погибли второй секретарь Михаил Шах и охранник здания.

Александр Бастрыкин дал поручение во взаимодействии с российским МИД и афганскими правоохранителями расследовать случившееся и выявить всех виновных, причастных к совершению данного преступления.