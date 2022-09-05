В Словакии распалась правительственная коалиция

Правительственная коалиция Словакии, состоявшая из правоцентристской партии "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ), либерально-консервативной партии "За людей", либеральной партии "Свобода и солидарность" (СиС) и правоцентристского политического движения "Мы - семья", распалась. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр республики Эдуард Хегер, слова которого привело Словацкое радио, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительственная коалиция распалась в связи с выходом из нее СиС", - отметил Хегер.

Премьер проинформировал, что партии, оставшиеся в составе кабмина, согласовали кандидатуры политиков, которые сменят на министерских постах выдвиженцев СиС. Общественность узнает их имена после того, как они будут согласованы с президентом республики Зузаной Чапутовой. Позже в понедельник, по словам Хегера, представители СиС в пока действующем кабмине официально направят прошения об отставке главе государства.

Главным приоритетом обновленного правительства, как подчеркнул Хегер, станет проведение через Национальный совет (парламент) законопроектов, направленных на борьбу с негативными последствиями энергетического кризиса в Словакии. Он уверен, что за их принятие проголосует парламентское большинство.

С выходом СиС из кабмина правительственная коалиция лишилась в 150-мандатном Национальном совете Словакии поддержки 13 представителей этой партии и потеряла конституционное большинство. Тем не менее она сохранила простое большинство и имеет 82 депутата.

В словацких СМИ появилась ранее информация, что ставшие вакантными портфели министров уже распределены. Сообщается, в частности, что пост главы МИД республики займет Ярослав Надь, возглавляющий на данный момент Министерство обороны.