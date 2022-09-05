В Японии обсуждают запрет на использование газа крупными компаниями в случае дефицита

Власти Японии обсуждают возможность введения ограничений на использование газа крупными компаниями в случае тяжелой ситуации с балансом спроса и предложения. Эта тема обсуждалась в понедельник на заседании рабочей группы министерства экономики, торговли и промышленности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В отчете, который был подготовлен рабочей группой, предлагается рассмотреть возможность введения системы поощрений за сокращение объемов потребления газа. Также государство может оказывать помощь частным компаниям в случае проблем с закупкой сжиженного природного газа (СПГ), спотовые цены на который летом ввиду конкуренции ЕС и Азии взлетели выше 50 долларов за 1 млн BTU (British Thermal Unit, британская тепловая единица). Это в несколько раз больше по сравнению с прошлым годом и почти в десять раз выше среднего показателя в период до 2019 года.

Рабочая группа предлагает рассмотреть возможность введения для крупных компаний принудительного ограничения на использование газа в случае, если иные меры не помогли, а ситуация с балансом спроса и предложения слишком серьезная. По данным СМИ, законодательное обоснование такого шага может быть подготовлено до наступления зимы.