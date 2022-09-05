https://news.day.az/world/1492980.html Германия может начать нормировать потребление газа
Германия может начать нормировать потребление газа
Немецкий импортер газа Uniper допускает, что Германия все-таки рассмотрит вопрос о нормировании потребления топлива после решения России приостановить его транспортировку по газопроводу "Северный поток". Об этом агентству Reuters сообщил главный исполнительный директор Uniper Клаус-Дитер Маубах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы не исключаем, что Германия может рассмотреть нормирование потребления газа как вариант, который может быть принят во внимание", - заявил он.
2 сентября российская компания "Газпром" заявила, что поставка газа по "Северному потоку" остановлена на неопределенный срок из-за выявленных неисправностей оборудования.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре