В Италии заявили, что запасов газа в стране не хватит на всех потребителей

Национальная ассоциация пользователей общественных услуг Италии Assoutenti заявила, что запасов газа в стране не хватит на всех потребителей. Об этом пишет газета La Stampa, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным ассоциации Assoutenti, собственные газовые месторождения покрывают 20% годового спроса в Италии. При этом газохранилища в стране заполнены на 82,56%. В зимний сезон уровень потребления достигает 400 миллионов кубометров в день.

"При нынешних запасах и поставках газа компании-поставщики не в состоянии обеспечить газом всех своих клиентов и смогут покрыть зимние потребности в энергии только на период не более 45 дней, после чего наступит хаос с жестким нормированием, замерзанием домов и остановкой деятельности промышленных предприятий и бизнеса", - говорится в сообщении ассоциации.

Президент ассоциации Фурио Труцци заявил, что отопительный сезон необходимо перенести на 15 дней и также закончить на 15 дней раньше.