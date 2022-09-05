https://news.day.az/world/1492999.html Глава МВД Великобритании объявила об отставке
Глава МВД Великобритании объявила об отставке
Глава МВД Великобритании Прити Пател объявила в понедельник о своей отставке в преддверии формирования нового правительства во главе с Лиз Трасс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Я поздравляю Лиз Трасс с избранием в качестве нашего нового лидера, я буду оказывать ей поддержку в ее роли премьер-министра. Я продолжу служить своей стране и избирательному округу Уитем (на востоке Англии) в качестве депутата после того, как Лиз формально вступит в должность и назначит нового главу МВД", - написала Пател в письме на имя уходящего премьер-министра Бориса Джонсона.
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