Глава МВД Великобритании объявила об отставке

Глава МВД Великобритании Прити Пател объявила в понедельник о своей отставке в преддверии формирования нового правительства во главе с Лиз Трасс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я поздравляю Лиз Трасс с избранием в качестве нашего нового лидера, я буду оказывать ей поддержку в ее роли премьер-министра. Я продолжу служить своей стране и избирательному округу Уитем (на востоке Англии) в качестве депутата после того, как Лиз формально вступит в должность и назначит нового главу МВД", - написала Пател в письме на имя уходящего премьер-министра Бориса Джонсона.