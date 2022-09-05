Стрельба в Канаде

Двое мужчин пострадали в результате стрельбы на парковке рядом с одним из ночных клубов города Миссиссога (провинция Онтарио). Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Один из пострадавших госпитализирован, второму мужчине помощь была оказана на месте. Одна из пуль, выпущенная по пострадавшим, попала в витрину близлежащего ресторана, но никто больше не пострадал, так как инцидент произошел в ночное время. По факту стрельбу идет расследование.