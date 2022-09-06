Стало известно, кто ответственнен за взрыв у посольства России в Кабуле

"Исламское государство" (ИГ) взяло на себя ответственность за взрыв, произошедший у посольства России в столице Афганистана Кабуле.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление боевиков в Telegram.

Кроме того, ИГ опубликовало фотографию человека, который, как они утверждают, совершил теракт, приведя в действие бомбу у здания дипмиссии.

Взрыв у посольства РФ в Кабуле произошел утром 5 сентября. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, пострадавшие есть и среди граждан Афганистана.