https://news.day.az/world/1493009.html Стало известно, кто ответственнен за взрыв у посольства России в Кабуле
Стало известно, кто ответственнен за взрыв у посольства России в Кабуле
"Исламское государство" (ИГ) взяло на себя ответственность за взрыв, произошедший у посольства России в столице Афганистана Кабуле.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление боевиков в Telegram.
Кроме того, ИГ опубликовало фотографию человека, который, как они утверждают, совершил теракт, приведя в действие бомбу у здания дипмиссии.
Взрыв у посольства РФ в Кабуле произошел утром 5 сентября. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, пострадавшие есть и среди граждан Афганистана.
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