Стамбульский центр одобрил выход из украинских портов шести судов с продовольствием

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле санкционировал выход из украинских портов еще шести судов, которые вывезут в общей сложности 87 442 тонны продовольствия. Соответствующее сообщение СКЦ распространил в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Из Одессы выйдут сухогрузы Irmgard, который доставит в Турцию 27,5 тыс. тонн пшеницы и 7 179 тонн кукурузы, и New Levant, который вывезет в Турцию 26,5 тыс. тонн пшеницы. Из порта Южный выйдут суда Vitis с 5,8 тыс. тонн подсолнечного масла, которое планируется доставить в Италию, и Ocmis Adventure, на котором в Турцию будут доставлены 4 862 тонны кукурузы. Из Черноморска выйдут сухогрузы Oris Princess с 4 510 тоннами подсолнечного жмыха, который направится в Израиль, и Queen Sara, на котором в Египет будут доставлены 11 091 тонна кукурузы. Выход указанных судов запланирован на вторник.