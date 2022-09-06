Перестрелка с террористами в Пакистане

По меньшей мере пять солдат Вооруженных сил Пакистана погибли при выполнении операции в округе Северный Вазиристан (северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва).

Об этом сообщила газета The Express Tribune со ссылкой на межведомственную службу по связям с общественностью Минобороны страны (ISPR), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Во время проведения операции в районе Бойя между солдатами и террористами произошла интенсивная перестрелка", - сообщили в ISPR. По данным издания, среди погибших был офицер в звании капитана. Указывается, что военные ликвидировали четырех террористов. У них было изъято оружие и боеприпасы.