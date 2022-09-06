Греция не равна Турции на политическом, экономическом или военном отношениях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Греция не является равным Турции на политическом, экономическом или военном отношениях, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Греция не является равным нам на политическом, экономическом или военном отношениях, потому не является и нашим оппонентом", - заявил Эрдоган по итогам заседания Кабинета министров в Анкаре.

Глава государства напомнил о своем балканском турне, которое начинается во вторник, 6 сентября.

"Турция, как представитель мира, спокойствия, развития и справедливости в этом регионе, где в последнее время усилилась напряженность, продолжает выполнять свои обязанности", - отметил президент.

На следующей неделе, по словам турецкого лидера, состоится встреча "Шанхайской пятерки" в Узбекистане.

Эрдоган отметил, что на этой встрече турецкая делегация проведет поиски путей развития прав и интересов Турции в Центральной и Восточной Азии.

"На последующей неделе мы примем участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, выскажем свои позиции по поводу мировой и региональной повестки дня, а также проведем множество встреч и дискуссий. Растущая мощь, влияние и ответственность Турции в регионе и в мире говорят нам о том, что мы должны постоянно расширять наши горизонты, разнообразить наши отношения и использовать возможности. Для этого нам нужно твердо придерживаться наших целей во всех областях, от политики до экономики, и направлять глобальные события в нашу пользу", - сказал Эрдоган.

Единственной причиной столь напряженных усилий, по словам главы государства, является использование этой исторической возможностью для Турции и ее народа на самом высоком уровне.

"Как мы подчеркиваем и повторяем при каждом удобном случае, Турция должна быть сильной и постоянно наращивать свою мощь. Иначе, мы дадим возможность тем, кто хочет втянуть нашу страну в бедствия, примеры которых мы видели вокруг себя не раз", - добавил Эрдоган.