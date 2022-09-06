Турция ведет переговоры с США о закупке газа

Турция начала переговоры с Соединенными Штатами о закупке сжиженного природного газа (СПГ). Анкара таким образом пытается избежать проблем в зимние месяцы. Об этом сообщила газета Dünya, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"...Хотя угрозы поставкам газа из России в Турцию пока нет, проблемы, возникшие в прошлом году, также принимаются во внимание на случай чрезмерного увеличения потребления", - указано в материале издания.

Также в Турции решили, что количество туристов, приезжающих в республику в зимние месяцы, может значительно увеличиться в этом году.