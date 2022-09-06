Футбольные ворота упали на ребенка в Красноярске

В Красноярске футбольные ворота обрушились на семилетнего мальчика, когда тот гулял на спортивной площадке. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел вечером 5 сентября на улице Авиаторов, сообщили в СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Отмечается, что школьник повис на незакрепленных воротах, после чего они опрокинулись и упали на ребенка. Удар пришелся на голову. Мальчика доставили с открытой черепно-мозговой травмой в больницу.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

"В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за обеспечение безопасности пребывания детей на спортивной площадке", - отмечается в сообщении.