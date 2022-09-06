Футбольные ворота упали на ребенка в Красноярске - ВИДЕО
В Красноярске футбольные ворота обрушились на семилетнего мальчика, когда тот гулял на спортивной площадке. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел вечером 5 сентября на улице Авиаторов, сообщили в СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Отмечается, что школьник повис на незакрепленных воротах, после чего они опрокинулись и упали на ребенка. Удар пришелся на голову. Мальчика доставили с открытой черепно-мозговой травмой в больницу.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
"В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за обеспечение безопасности пребывания детей на спортивной площадке", - отмечается в сообщении.
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