Louis Vuitton проведет показ в китайском курортном городе

Модный дом Louis Vuitton решил повторить показ мужской весенней коллекции 2023 года в китайском курортном городе Циньхуандао. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Город находится в двух часах езды на поезде от Пекина и располагается по соседству с санаторием, в котором любит отдыхать партийная элита Китая. Показ пройдет в районе Бэйдайхэ 16 сентября. Коллекция Louis Vuitton уже была показана во время Недели мужской моды в Париже в июне прошлого года.

Французский модный дом представит показ в сотрудничестве с сообществом Aranya Gold Coast. Местная креативная команда внедрит в шоу "серию культурных событий, включающих современные танцы и кинопоказы" и "вечеринку на закате". Помимо этого на месте проведения шоу возводится скульптура молодого человека, смотрящего в небо, и различные скульптуры в форме небоскребов.

Этот китайский показ мужской коллекции станет вторым в истории модного дома. В августе 2020 года Louis Vuitton представил шоу под открытым небом в Шанхае. Показ был проведен под руководством покойного креативного директора мужского направления Вирджила Абло. Видео с показа тогда набрали более 100 млн просмотров по всему миру.