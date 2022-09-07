Германия отложит поэтапный отказ от атомных станций
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Германия временно приостановит поэтапный вывод эксплуатации двух атомных электростанций, чтобы укрепить энергетическую безопасность после того, как Россия прекратила поставки газа в крупнейшую экономику Европы. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Министр экономики Роберт Хабек объявил 5 сентября, что электростанции Neckarwestheim в Баден-Вюртемберге и Isar 2 в Баварии будут работать дольше, чем планировалось, чтобы их можно было использовать в качестве аварийного резерва до середины следующего года.

Хабек сказал, что после стресс-теста, проведенного с четырьмя сетевыми операторами, с учетом наихудших сценариев, они пришли к выводу, что "ежечасные кризисные ситуации в системе электроснабжения зимой 2022/23, хотя и очень маловероятны, не могут быть полностью исключены". Он настаивал на том, что Германия имеет "очень высокую надежность энергоснабжения" и что две атомные электростанции должны оставаться "в режиме ожидания до середины апреля 2023 года, чтобы, при необходимости, обеспечить дополнительный вклад в электросеть на юге Германии".

Атомные электростанции будут готовы к эксплуатации и полностью укомплектованы персоналом, но только в режиме ожидания и не будут производить электроэнергию, если это не будет сочтено необходимым.

Чиновник добавил, что Германия должна продолжать придерживаться своих планов, регулируемых законом, по отказу от ядерной энергетики.

АЭС должны были быть законсервированы к концу декабря, последняя из атомных электростанций Германии прекратила работу после решения 2011 года Ангелы Меркель, тогдашнего канцлера, в ответ на ядерную аварию на Фукусиме в Японии.