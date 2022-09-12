https://news.day.az/world/1493142.html Британцам предложили выиграть оплату счетов за электричество в телешоу
Британцам предложили выиграть оплату счетов за электричество в телешоу
Британское телешоу предложило "Колесо фортуны" предложило зрителям выиграть приз в виде оплаты счетов за электроэнергию. Об этом сообщает издание Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На вращающемся барабане помимо секторов с денежными выигрышами в виде одной или нескольких тысяч фунтов стерлингов появился сектор с оплатой электричества за четыре месяца.
Один из победителей назвал этот приз фантастическим и рассказал, что испытал настоящее облегчение. Однако телезрители не оценили идею шоу и назвали такое нововведение огорчающим и антиутопическим.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре