Британцам предложили выиграть оплату счетов за электричество в телешоу

Британское телешоу предложило "Колесо фортуны" предложило зрителям выиграть приз в виде оплаты счетов за электроэнергию. Об этом сообщает издание Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На вращающемся барабане помимо секторов с денежными выигрышами в виде одной или нескольких тысяч фунтов стерлингов появился сектор с оплатой электричества за четыре месяца.

Один из победителей назвал этот приз фантастическим и рассказал, что испытал настоящее облегчение. Однако телезрители не оценили идею шоу и назвали такое нововведение огорчающим и антиутопическим.