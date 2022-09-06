В Южной Корее тайфун привел к наводнениям и массовым отключениям электроэнергии

Наводнения и массовые отключения электроснабжения сопровождают тайфун "Хиннамнор" на территории Южной Кореи, два человека погибли, около 3,5 тыс. человек пришлось эвакуировать. Об этом сообщает во вторник Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В настоящее время "Хиннамнор" движется в северном направлении со скоростью 167 км в час, порывы ветра достигают 204 км в час.

Накануне из-за тайфуна в Южной Корее отменили сотни внутренних авиарейсов. Также было приостановлено движение паромов в разных частях страны.

Местные власти на острове Чеджудо отменили занятия в школах, закрыты многие предприятия. В Сеуле занятия в начальных и средних школах со вторника переведены в онлайн-формат.

Ранее тайфун "Хиннамнор" ударил по Китаю и Японии.