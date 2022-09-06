Кадры с раненой на Таймыре медведицей, которую уже доставили в Москву - ВИДЕО
Раненую на Таймыре медведицу доставили в Москву на лечение.
Как передает Day.Az, в распоряжении РЕН ТВ оказались кадры отправки животного в столицу. В пути медведицу сопровождали специалисты и сотрудники Московского зоопарка.
Напомним, что животное было обнаружено в тяжелом состоянии в поселке Диксон 3 сентября. После проведения срочного заседания комиссии Росприроднадзора было принято решение об отправке на полуостров столичных специалистов. 3 сентября команда сотрудников столичного зоосада во главе с главным ветеринарным врачом Дмитрием Егоровым отправилась в Норильск, а оттуда на вертолете добралась до поселка Диксон.
Специалисты провели осмотр медведицы, предварительно погрузив ее в сон. После этого ей сделали перевязку. По информации экспертов, животному около трех лет. Также у него диагностировано сильное обезвоживание, зафиксированы порезы на задних конечностях и огнестрельное ранение.
Медведицу транспортировали в Норильск. А теперь она доставлена в Москву, где ей проведут операцию.
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