Кадры с раненой на Таймыре медведицей, которую уже доставили в Москву

Раненую на Таймыре медведицу доставили в Москву на лечение.

Как передает Day.Az, в распоряжении РЕН ТВ оказались кадры отправки животного в столицу. В пути медведицу сопровождали специалисты и сотрудники Московского зоопарка.

Напомним, что животное было обнаружено в тяжелом состоянии в поселке Диксон 3 сентября. После проведения срочного заседания комиссии Росприроднадзора было принято решение об отправке на полуостров столичных специалистов. 3 сентября команда сотрудников столичного зоосада во главе с главным ветеринарным врачом Дмитрием Егоровым отправилась в Норильск, а оттуда на вертолете добралась до поселка Диксон.

Специалисты провели осмотр медведицы, предварительно погрузив ее в сон. После этого ей сделали перевязку. По информации экспертов, животному около трех лет. Также у него диагностировано сильное обезвоживание, зафиксированы порезы на задних конечностях и огнестрельное ранение.

Медведицу транспортировали в Норильск. А теперь она доставлена в Москву, где ей проведут операцию.