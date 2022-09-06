Kız Kulesi. Над легендарным символом Стамбула нависла угроза? - ФОТО - ВИДЕО
Турецкая общественность взволнована распространившимися в соцсетях предположениями об угрозе, нависшей над одним из символов Стамбула, легендарной Kız Kulesi (Девичьей башней).
Как передает Day.Az со ссылкой на Habertürk, в последние дни в турецком сегменте соцсетей вызвал широкий резонанс фотоснимок, вызвавший предположения об опасности разрушения культовой островной башни на Босфоре, история которой насчитывает 2000 лет.
Некоторые пользователи даже выдвигают версии о том, что вид знакового памятника с набережной Саладжак позволяет предполагать, что башня, возможно, уже частично разрушена.
Однако в Министерстве культуры и туризма Турции и Главном управлении культурного наследия и музеев опровергают информацию о разрушении легендарной башни.
В настоящее время башня покрыта покрывалом из-за продолжающихся реставрационных работ.
Как заявили в Главном управлении культурного наследия и музеев, реставрация Kız Kulesi проводится исключительно в соответствии с первозданным видом башни.
Работы проводятся под контролем видных турецких ученых-историков и в соответствии с отчетами об устойчивости, подготовленными преподавателями-консультантами Стамбульского технического университета и Университета Фатих Султан Мехмет.
Отмечается, что конусная часть башня временно снята с конструкции при соблюдении универсальных принципов консервации, защиты и охраны исторических памятников.
Реставрация символического сооружения инициирована Министерством культуры и туризма Турции, и ее планируется завершить в конце этого года.
"В 2023 году, к 100-летию Турецкой Республики, Kız Kulesi откроет свои двери как памятник и музей", - заявили в Главном управлении культурного наследия и музеев.
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