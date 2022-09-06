Испания и Германия возглавили создание европейского гиперзвукового перехватчика

Компании Испании и Германии возглавили ведущиеся в Евросоюзе работы по созданию нового гиперзвукового перехватчика в рамках программы European Hypersonic Defense Interceptor (ЕС HYDEF), сообщает Defense News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что испанская компания Sener Aerospacial Sociedad Anonima координирует программу ЕС HYDEF, а немецкая Diehl Defense выступает в качестве общего технического руководителя. Целью проекта называется создание системы, способной перехватывать гиперзвуковые ракеты.