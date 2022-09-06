Власти Молдавии разрешили гражданам приобретать больше дров

Власти Молдавии решили поднять квоту на покупку дров для местных домохозяйств из-за серьезного роста цен на газ. Об этом сообщается на сайте кабмина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В ходе заседания комиссии под председательством премьер-министра Натальи Гаврилицы были внесены изменения в механизм продажи дров населению. В частности, лимит на одно домашнее хозяйство был увеличен с 3 до 5 складометров", - отметили в публикации.

В Молдавии около половины населения живут в домах, где для отопления используются печи. В холодное время население расходует около 1 млн кубометров дров. Однако из-за дефицита основной поставщик "Молдсилва" заявил, что в этом году получится обеспечить лишь 800 тыс. кубометров дров из всего необходимого объема.