Врачей из Калининграда приговорили по делу об убийстве новорожденного

В Московском областном суде огласили приговор врачам из Калининграда, которых обвиняют в преднамеренном убийстве новорожденного ребенка.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, Елену Белую приговорили к 9 годам и шести месяцам колонии общего режима, Элину Сушкевич - к девяти годам. Это громкое дело неслучайно оказалось в столичном регионе, ведь до этого медиков оправдали. Им грозило до 13 лет колонии, ведь присяжные согласились, что младенец был отравлен неонатологом, чтобы не испортить положительную статистику роддома. Детали громкого процесса - в сюжете РЕН ТВ.

Развязки этой истории двое врачей из Калининграда ждали больше двух лет. На скамье подсудимых оказались неонатолог Элина Сушкевич и бывший главный врач Калининградского роддома № 4 Елена Белая. Процесс оказался настолько резонансным, что их дело перенесли в другой регион - Московскую область. Медиков обвиняют в намеренном убийстве новорожденного.

Преступление, в котором их обвиняют, произошло 5 ноября 2018 года. В тот день в Калининградский роддом № 4 поступила 27-летняя гражданка Узбекистана, у которой начались преждевременные роды. На свет появился мальчик весом всего 700 граммов. Ребенок был в критическом состоянии, и уже на следующий день скончался. По версии следствия, неонатолог Сушкевич намеренно ввела младенцу смертельную дозу мощного препарата - сульфата магния. А действовала по указанию своего непосредственного начальника - исполняющей обязанности главврача Елены Белой.

Фигуранток дела отправили под домашний арест. Следователи пришли к выводу о том, что Елена Белая хотела избавиться от приставки "исполняющая обязанности" главного врача и всеми силами старалась исправить статистику своего учреждения. Вероятная гибель младенца спустя несколько суток после рождения испортила бы показатели. Поэтому начальница попросила Элину Сушкевич фактически убить ребенка и записать его как мертворожденного.

"В рамках уголовного дела тщательно изучена и проанализирована видеозапись совещания, проведенного под руководством Белой. Эта запись также свидетельствовала о намеренности манипуляций с ребенком, вызвавших его смерть, и о мотиве преступления. Позицию следствия подтвердили и другие врачи родильного дома, присутствовавшие при совершении убийства и обсуждении способов его совершения", - заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Первый судебный процесс прошел в Калининграде. После изучения 30 томов уголовного дела коллегия присяжных заседателей большинством голосов встала на сторону врачей. Белую и Сушкевич отпустили на свободу прямо в зале суда и восстановили в прежних должностях.

"На работе ждут, я, конечно, по всем скучаю. Полтора года мы не виделись и хочется работать", - говорила Сушкевич.

"Планирую работать на благо народа", - добавляла Белая.

Работали на "благо народа" они совсем недолго. В мае 2020 года оправдательный приговор был отменен. Судебный процесс перенесли из Калининграда в Московскую область. На первом же заседании в Мособлсуде Сушкевич и Белую взяли под стражу. На этот раз коллегия присяжных заседателей единогласно вынесла в отношении врачей обвинительный вердикт.