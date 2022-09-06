https://news.day.az/world/1493272.html Мост в Конго обрушился во время церемонии его открытия - ВИДЕО
Мост в Конго обрушился во время церемонии его открытия - ВИДЕО
Во время торжественной церемонии открытия нового моста в Конго произошло незапланированное: как только была обрезана торжественная ленточка, мост вместе со всеми гостями рухнул. В ликвидации последствий обрушения участвовали гости и военные. Никто не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
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