Мост в Конго обрушился во время церемонии его открытия

Во время торжественной церемонии открытия нового моста в Конго произошло незапланированное: как только была обрезана торжественная ленточка, мост вместе со всеми гостями рухнул. В ликвидации последствий обрушения участвовали гости и военные. Никто не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.