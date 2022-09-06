В Португалии закрывают родильные дома

В Португалии придётся закрыть многие родильные дома и больничные отделения акушерства и гинекологии: власти страны не видят другого выхода в краткосрочной перспективе. К такому выводу пришли участники правительственной экспертной группы по неотложной акушерской помощи и родовспоможению.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, комиссию организовали в июне этого года на фоне серьёзного кризиса - острой нехватки акушеров и гинекологов. Многим женщинам приходиться ехать за десятки километров от дома, чтобы родить.

Диогу Айриш де Кампуш, глава правительственной комиссии:

"В течение июля и августа мы работали над реорганизацией всей системы акушерства, гинекологии и ухода за новорождёнными. Мы думаем, что это, вероятно, привело к концентрации ресурсов, а значит, некоторым больницам придётся закрыть родильные отделения и отделения скорой акушерской помощи".

"Этим летом нескольким португальским больницам пришлось несколько раз закрывать гинекологические отделения неотложной помощи из-за нехватки врачей. Из-за этого двое младенцев умерли, а беременная женщина скончалась во время перевода в другую больницу из-за отсутствия мест в неонатологии. По этим случаям ведут расследование. Министру здравоохранения пришлось подать в отставку".

Главу минздрава Марту Темиду иногда называют "спасительницей страны": благодаря её усилиям Португалия пережила пандемию успешнее многих других стран. Тем не менее, кризис в родильных домах заставил её покинуть пост.