Турция упрощает визовый режим с одной из европейских стран

Турция упрощает визовый режим с Боснией и Герцеговиной. Граждане двух стран смогут совершать взаимные поездки на основе удостоверений личности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с членами Президиума Боснии и Герцеговины во вторник в Сараево.

По словам турецкого лидера, соответствующее поручение отдано внешнеполитическим ведомствам двух стран.

Эрдоган отметил, что схожую договоренность планируется заключить в среду, 7 сентября с Сербией.

Турецкий лидер заверил, что Анкара продолжит шаги по вкладу в развитие Боснии и Герцеговины.

Президент отметил, что одним из приоритетов сотрудничества Анкары и Сараево является развитие взаимной торговли, объемы которой по итогам 2021 года достигли 876 млн долларов.

Эрдоган указал, что особую значимость для будущего балканской страны представляют выборы, намеченные на 2 октября.

Президент Турции далее ответил на вопрос о напряженности в регионе, сопряженной с провокациями греческой стороны.

"Греция разместила военные базы на островах. Если угрозы в адрес Турции сохранятся, то терпению Анкары может прийти конец. Мои слова (предупреждение в адрес Греции) - это не какое-либо воображаемое утверждение. Ответ Турции может последовать в любой момент, в любую из ночей", - предупредил турецкий лидер.