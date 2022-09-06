Турецкая армия нейтрализовала 7 террористов на севере Сирии

Турецкие военные нейтрализовали семь боевиков террористической организации YPG (сирийское крыло РПК) на севере Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщает во вторник Министерство национальной обороны Турции.

Боевики ликвидированы в ответ на обстрел зон антитеррористических операций "Щит Евфрата" и "Источник мира".

В ведомстве подчеркнули, что турецкая армия продолжает бескомпромиссную борьбу с терроризмом.