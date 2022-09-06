Байден выразил уверенность, что пересечется на саммите G20 с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден уверен, что пересечется на предстоящем в ноябре в Индонезии саммите Группы двадцати (G20) с председателем КНР Си Цзиньпином, если тот примет очное участие в этой многосторонней встрече на высшем уровне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Уверен, что увижу его, если он там будет находиться", - заявил Байден, отвечая во вторник на вопросы журналистов в Белом доме. У президента поинтересовались, увидится ли он с китайским руководителем на запланированном на 15-16 ноября на Бали саммите G20.

По свидетельству координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Вашингтон и Пекин продолжают предпринимать активные усилия по организации личной встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина. Однако, как сообщил 31 августа Кирби, окончательных договоренностей на сей счет пока нет.

Как заявила по итогам состоявшейся в конце июля телефонной беседы двух лидеров представитель американской администрации высокого ранга, они подчеркнули важность очных двусторонних контактов и поручили помощникам проработать возможность организации такой встречи. Затем, 12 августа, газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на источники сообщила, что официальные лица Китая готовят встречу глав государств на полях саммита Группы двадцати или встречи в верхах АТЭС, которая должна состояться 18-19 ноября в Таиланде.