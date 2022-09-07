Трасс провела телефонный разговор с Байденом

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и президент США Джо Байден договорились укреплять сотрудничество между двумя странами, в том числе в области обороны.

Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией главы британского правительства по итогам состоявшегося во вторник телефонного разговора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр и президент Байден поразмышляли по поводу несокрушимой силы особых отношений [США и Великобритании]. Они сошлись во мнении, что партнерство между нашими странами, усиленное общими ценностями, критически важно для защиты и продвижения свободы и демократии в мире", - отмечается в заявлении.

"Они договорились опираться на эти связи, в том числе расширяя наш сильный оборонительный союз через НАТО и [оборонное партнерство Австралии, Соединенного Королевства и США] AUKUS" - сообщили на Даунинг-стрит. Отмечается, что Трасс и Байден подтвердили "свое обязательство укреплять мировую свободу, бороться с угрозами, которые представляют автократии".

Байден и Трасс, которые назвали себя "лидерами свободных демократий", условились сообща работать над решением общих вызовов, "в том числе чрезвычайных экономических проблем".

Стороны обсудили двусторонние отношения, а также подчеркнули важность защиты Белфастского мирного соглашения, которое положило начало урегулированию конфликта между протестантами и католиками в Северной Ирландии.