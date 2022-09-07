https://news.day.az/world/1493353.html Курс японской иены опустился до минимума августа 1998 года
Курс японской иены опустился до минимума августа 1998 года
Стоимость японской иены за минувшие сутки опустилась до минимума августа 1998 года, говорится в данных Токийской биржи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
К 06:30 (по Баку) иена торговалась по курсу 143,73-143,74 иены за 1$. На бирже в Нью-Йорке курс снизился до 143,45 иены за 1$.
Отмечается, что курс иены падает на фоне роста разрыва в учетных ставках Банка Японии и западных регуляторов.
В августе в научно-исследовательском центре Teikoku Databank предупреждали, что осенью цены на продовольственные товары в Японии вырастут.
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