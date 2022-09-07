Курс японской иены опустился до минимума августа 1998 года

Стоимость японской иены за минувшие сутки опустилась до минимума августа 1998 года, говорится в данных Токийской биржи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

К 06:30 (по Баку) иена торговалась по курсу 143,73-143,74 иены за 1$. На бирже в Нью-Йорке курс снизился до 143,45 иены за 1$.

Отмечается, что курс иены падает на фоне роста разрыва в учетных ставках Банка Японии и западных регуляторов.

В августе в научно-исследовательском центре Teikoku Databank предупреждали, что осенью цены на продовольственные товары в Японии вырастут.