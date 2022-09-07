Сильные ливни привели к наводнениям в Германии

Дожди привели к мощным наводнениям на востоке Германии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, дороги и тротуары превратились в русла рек. Паводки шли всего 15 минут, но поток воды оказался настолько сильным, что сносил все на своем пути.

Штормы обрушились и на соседнюю Францию. На юге страны осадки не прекращаются ни на секунду. Вспышки молний разукрасили небо, а реки вышли из берегов.

Власти объявили оранжевый уровень тревоги, они призывают население оставаться дома и избегать поездок на автомобилях.