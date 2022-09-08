Американским военным летчикам снизят зарплату

В 2023 финансовом году, который в США начинается с 1 октября 2022 года, сотням летчиков ВВС США снизят зарплату на сумму от $900 до $5,4 тыс. в год. Об этом сообщает Military.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, причина снижения - сокращение бюджета ВВС США на $3 млн из-за финансовых ограничений. Отмечается, что летчикам перестанут платить надбавку за выполнение особых обязанностей (SDAP).

Среди тех, кто попал под сокращение зарплаты 28 специальностей, в том числе инструкторы по базовой военной подготовке, рядовые пилоты, командиры летных экипажей, а также летчики почетного караула ВВС США и специальных засекреченных проектов.