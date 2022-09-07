Малолетние сестры попали под мусоровоз

В отношении матери, чьи дочери попали под мусоровоз в Истре, возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Установлено, что дети пересекали проезжую часть вне пешеходного перехода и в момент наезда автомобиля находились без сопровождения взрослых", - уточнили в ведомстве.

Расследование уголовного дела контролируется прокуратурой.

Трагедия произошла 1 сентября. Водитель выезжал на улицу Ленина со второстепенной дороги, в это время под колесами грузовика оказались девочки-сестры 3 и 5 лет. Дети шагали одни, мама лишь на короткое время упустила их из виду. В результате наезда трехлетняя девочка скончалась на месте, ее сестру госпитализировали.