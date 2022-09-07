В Чехии сократились запасы нефти

Запасы нефти в хранилищах государственного резерва Чехии сократились ниже установленного законом минимума, который рассчитан на обеспечение национальных потребителей этим видом энергетического сырья на 90 дней. Об этом сообщил в среду сайт газеты Mladá fronta DNES, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В данный момент мы располагаем запасами [нефти в хранилищах госрезерва] на 87,7 дня", - привела газета слова председателя Управления госрезервов Павела Швагра.

Сокращение запасов нефти произошло из-за того, что власти не могут найти компанию - поставщика этого энергетического сырья в хранилища госрезерва. Дважды безрезультатно объявлялся тендер.

В ближайшие дни тендер должен быть объявлен вновь. Сумма ожидаемого контракта на покупку примерно 75 тыс. тонн нефти составляет около $52,2 млн. Необходимое республике энергетическое сырье, согласно газете, должно соответствовать техническим требованиям, предъявляемым на нефтеперерабатывающем комбинате в городе Литвинов (Западная Чехия).