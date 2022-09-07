Битва за бензин: Франция страдает от "нашествия" соседей

Скидки на топливо привлекают бельгийцев, которые стоят в пробках на границе.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, во Франции стремятся к нулю запасы бензина - там его стоимость оказалась ниже, чем в других странах Евросоюза, что вызвало ажиотаж на заправках. Французские АЗС штурмом берут водители из Швейцарии, Германии и Бельгии.

На границе с Францией с начала сентября наблюдаются длинные пробки из бельгийских автомобилей. Очереди тянутся к заправкам, где разворачивается настоящая битва за бензин.

"Как и все бельгийцы, приехала за бензином - тут дешевле", - говорит пожилая женщина.

"Литр бензина дешевле на 30 центов - это очень много. Мы лучше будем стоять в очереди", - отмечает другая жительница Бельгии.

"По крайней мере, во Франции поняли, что людям нужно как-то передвигаться, нужно топливо. Людям помогли нормально работать, лишний раз не затягивать пояса и надеяться, что будет кусок мяса на ужин", - добавляет водитель.

Бельгийцы рвутся к французским заправкам, чтобы сэкономить 15 евро на заправке полного бака. Таким образом, топливо выходит дешевле примерно на 50 центов за литр. Ажиотаж быстро обернулся дефицитом. Теперь французы мечутся в поисках хотя бы нескольких литров. И прибывших из-за границы соседей не слишком любят.

"Не понимаю, за счет чего мы обеспечиваем такие цены. Вот мне, как французу, во всем стало тяжелее. Нужно переезжать в Бельгию, а на заправки ездить во Францию", - жалуется мужчина.

"На заправке сказали, что не знают, когда подвезут бензин, а тут все закончилось. Придется объехать все заправки в округе, мне очень нужен бензин", - сокрушается француженка.

По словам экспертов, власти Франции обязали компанию Total ввести скидки, потому что фирма увеличила добычу нефти в Африке. Видимо, политики понадеялись, что так смогут и заместить российскую нефть, и успокоить население, недовольное повышением цен. Но оказалось, что бензина все равно недостаточно. Теперь нужно либо возвращать весенние цены, когда литр 95-го превысил психологическую отметку в два евро, либо что-то делать с завистливыми соседями.

"Компания Total предлагает уникальные для нынешней Европы цены. Ситуация историческая. Во Францию за бензином приезжают бельгийцы. Раньше все было наоборот", - объясняет аспирант факультета энергетики Жан Габриэль.

Аттракцион неслыханной щедрости продлится недолго: в ноябре скидку снизят до 10 центов за литр, а к Новому году и вовсе отменят - стоимость топлива снова взметнется вверх, и в ход наверняка пустят дежурное оправдание.

"Сейчас вся европейская пропаганда старается все выставить в таком свете, что конфликт на Украине является единственной причиной роста цен. Мол, во всем виноваты русские. Но реальность заключается в том, что рост цен начался раньше, во многом из-за бездумной политики властей во время пандемии", - добавляет французский политолог Эммануэль Леруа.

Как итог: небывалая инфляция почти во всех сферах: только за август цены на продукты во Франции выросли почти на 8 процентов, еще быстрее дорожают коммунальные услуги. Если скидки на бензин, которые ввели аккурат к президентским выборам, временно народ успокоили, то теперь сдерживать протестные настроения будет сложнее.