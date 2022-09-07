В России задержали подпольных оружейников с ракетами и огнеметами

ФСБ совместно с МВД задержала в 40 регионах России более 90 подпольных оружейников. У них изъяли почти 350 единиц огнестрельного оружия.

В Центре общественных связей ФСБ рассказали РЕН-ТВ, что "черные оружейники" занимались изготовлением боевого оружия в подпольных мастерских. Потом это вооружение продавали, передает Day.Az.

Из незаконного оборота изъяли 349 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, более 41 килограмма взрывчатки, почти 47 тысяч патронов, а также основные части и комплектующие огнестрельного оружия.

Среди изъятого оказались 28 гранатометов, три огнемета и даже пусковая установка с противотанковыми ракетами.

Всего были закрыты 35 подпольных мастерских.